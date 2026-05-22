Nkunku certezza del finale di stagione. Ma in futuro? Può partire con un'offerta

vedi letture

Il punto su Christopher Nkunku, numeri alla mano la certezza dell'attacco rossonero in questo finale ma con il destino incerto

In questo finale di stagione Christopher Nkunku vive un po' un paradosso. Numeri alla mano, anche perchè la concorrenza è oggettivamente latitante, è il miglior attaccante rossonero ed è stato un appiglio importante nelle ultime due partite giocate: sia nella sconfitta contro l'Atalanta che nella vittoria sul campo del Genoa. Dall'altra parte però, così come per tutti i suoi compagni di reparto, non è detto che questo rush finale positivo gli assicuri un posto in rosa per la prossima stagione.

Certezza

Fa strano dirlo, visto le premesse stagionali e vista come è andata gran parte della stagione, ma Christopher Nkunku oggi è una certezza del Milan. E si intende proprio in questo periodo finale di annata. Contro l'Atalanta è entrato a gara finita ma ha dato la scossa alla squadra, trascinandola quasi a una rimonta che sarebbe stata clamorosa; a Genova è stato sempre lui a riaccendere il fuoco rossonero a inizio secondo tempo andandosi a conquistare e trasformare il rigore. È il terzo marcatore rossonero in campionato con 7 gol dietro a Pulisic (8) e Leao (9): la differenza è che l'americano non segna dal 28 dicembre, mentre il portoghese è a secco dal 1° marzo.

Ma il futuro?

Nonostante queste impressioni positive destate sul rettilineo finale della stagione, non si può dire che Christopher Nkunku abbia la certezza di rimanere in rossonero la prossima stagione. Certamente ha elevato le sue possibilità di rimanere, anche se bisognerà capire tante cose prima: se rimane Allegri, con che modulo giocherà il Milan, che tipo di mercato e con quali investimenti si potrà muovere... Allo stesso tempo però, quasi pariteticamente, rimane plausibile una sua cessione, specialmente in presenza di un'offerta. L'agente del calciatore, del resto, è già stato contattato da alcune squadre: sarà da capire se l'interessamento si trasformerà in offerte concrete e se queste saranno ritenute idonee dal Milan che, ricordiamolo, ad agosto ha speso 38 milioni di euro più bonus per comprare Nkunku dal Chelsea.