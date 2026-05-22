AC Milan e PUMA presentano il nuovo Home Kit 2026/2027: esordio col Cagliari

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Il Milan ha svelato questa mattina il nuovo Home Kit 2026/2027: la nuova divisa rossonera esordirà già contro il Cagliari domenica

AC Milan e PUMA svelano il nuovo Home Kit 2026/27 del Club: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica. Il nuovo Home Kit 2026/27 ripropone le strisce rossonere larghe - audaci e inconfondibili - che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che parla da solo.

Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un'identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. La scritta "From Milan to the World" rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il Club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione. Insieme, questi elementi trasformano la maglia in una lettera d’amore dedicata a chiunque si identifichi nei suoi colori.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Questo Kit rimanda al cuore di ciò che siamo. È un design in cui subito ti riconosci e di cui ti senti immediatamente parte: essenziale, iconico e inequivocabilmente AC Milan. Queste strisce non raccontano una storia. Sono la storia. E appartengono a ogni rossonero, ovunque si trovi".

Maria Kiebacher, Director Product Line Management - Teamsport Apparel di PUMA, ha aggiunto: "Le strisce larghe sono l'anima di questa maglia: un design che porta con sé decenni di storia e che ancora oggi colpisce con la stessa forza. Quando qualcosa è così profondamente radicato nella cultura calcistica, non ha bisogno di essere reinventato. Deve essere celebrato e riportato in vita con tutto ciò che il gioco richiede".

La versione Authentic è progettata per soddisfare le esigenze del calcio d'élite. Il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, ultraleggero e realizzato con tessitura di precisione, garantisce totale libertà di movimento, mentre le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt gestiscono la traspirazione e regolano la temperatura corporea. Performance che non interferiscono mai con il gioco.

La Replica porta la stessa identità sugli spalti e nelle strade: estetica da match-worn, vestibilità casual e tecnologia RE:FIBRE, con il 95% di poliestere riciclato proveniente da scarti tessili. I valori che definiscono il Club si riflettono non solo nel design della maglia, ma anche nel modo in cui viene prodotta.

Il nuovo Home Kit è disponibile dal 22 maggio presso gli Store ufficiali AC Milan, su store.acmilan.com, puma.com e presso selezionati retailer autorizzati in tutto il mondo. Farà il suo debutto in campo il 24 maggio, in occasione dell'ultima partita casalinga di Serie A contro il Cagliari.