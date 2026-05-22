Il Milan vuole investire su basket e tennis a San Donato: la conferma dell'assessore all'urbanistica

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L'assessore all'urbanistica di San Donato ha confermato le voci secondo cui il Milan vuole investire nell'area originariamente pensata per lo stadio

Con l'acquisto lo scorso novembre dello stadio di San Siro da parte di Milan e Inter, l'area di San Donato che il club rossonero aveva rilevato per costruire l'eventuale nuovo impianto in solitaria, è rimasta senza un progetto chiaro. Almeno fino ad adesso. Come è noto l'ex area San Francesco è stata acquistata dalla società SportLife City, partecipata al 90% dal Milan: in questi giorni proprio questa stessa società è in contatto con il Comune di San Donato per far fruttare ugualmente la zona, sempre da un punto di vista sportivo ovviamente.

Secondo quanto è stato riferito nei giorni scorsi, il Milan vorrebbe investire su un palazzetto dedicato al basket e su un nuovo centro federale per il tennis, eventualmente con i campi in erba che possano ospitare il nuovo torneo ATP milanese dal 2028. A confermarlo anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano Mistretta che ha parlato a Il Cittadino: "È in corso in queste settimane una fitta interlocuzione con i vertici della società SportLifeCity, intorno all’ipotesi di due importanti investimenti che potrebbero entrare a fare parte di un unico disegno"