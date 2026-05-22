Il Milan vuole investire su basket e tennis a San Donato: la conferma dell'assessore all'urbanistica
Con l'acquisto lo scorso novembre dello stadio di San Siro da parte di Milan e Inter, l'area di San Donato che il club rossonero aveva rilevato per costruire l'eventuale nuovo impianto in solitaria, è rimasta senza un progetto chiaro. Almeno fino ad adesso. Come è noto l'ex area San Francesco è stata acquistata dalla società SportLife City, partecipata al 90% dal Milan: in questi giorni proprio questa stessa società è in contatto con il Comune di San Donato per far fruttare ugualmente la zona, sempre da un punto di vista sportivo ovviamente.
Secondo quanto è stato riferito nei giorni scorsi, il Milan vorrebbe investire su un palazzetto dedicato al basket e su un nuovo centro federale per il tennis, eventualmente con i campi in erba che possano ospitare il nuovo torneo ATP milanese dal 2028. A confermarlo anche l'assessore all'urbanistica Massimiliano Mistretta che ha parlato a Il Cittadino: "È in corso in queste settimane una fitta interlocuzione con i vertici della società SportLifeCity, intorno all’ipotesi di due importanti investimenti che potrebbero entrare a fare parte di un unico disegno"
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