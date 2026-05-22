Futuro Allegri: il pensiero di Impallomeni farebbe felice il tifoso milanista

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Questo il pensiero di Stefano Impallomeni a TMW Radio in merito al futuro di Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue considerazioni

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

Stefano Impallomeni, intanto, su TMW Radio ha parlato così dell'ipotetico valzer allenatori: "Dico Sarri-Napoli, ma non trascurerei la pista Bergamo qualora andasse Giuntoli. Troverebbe un ambiente dove si respira calcio. Vedo Conte in Nazionale o un anno fermo e Allegri che rimane al Milan".