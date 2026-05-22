MN - Verso Milan-Cagliari: Allegri parlerà in conferenza domani alle ore 14:00
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Domani alle ore 14:00 il mister Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa pre-partita per l’ultima giornata di campionato che vedrà i rossoneri sfidare il Cagliari.
Domenica, alle 20:45, i rossoneri scenderanno in campo davanti ai propri tifosi per l'ultima partita stagionale che li vedrà sfidare il Cagliari. Un match fondamentale per il futuro rossonero perché in caso di vittoria il Milan tornerebbe a giocare la Champions League il prossimo anno.
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it il mister Massimiliano Allegri parlerà nella consueta conferenza stampa pre-partita domani alle ore 14:00 presso il centro sportivo di Milanello. Potrete seguire le parole del mister sull'app ufficiale del Milan, sul canale tematico Milan Tv e con il nostro live testuale qui su MilanNews.it.
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