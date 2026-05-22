Sabatini: "Attenzione ad una chiamata da parte di Milan o Juve per Conte"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Antonio Conte: “Sembra che sia tutto fatto per i saluti, con l'allenatore che ha trovato anche l'accordo con De Laurentiis. Per me sarebbe perfetto per ricostruire la Nazionale, ma attenzione ad una chiamata da parte di Milan o Juventus, anche se in questo caso bisognerebbe capire la posizione di De Laurentiis, che notoriamente preferisce non rischiare di rinforzare una diretta avversaria. Allegri per me, se si qualifica in Champions League, ha fatto un lavoro più che sufficiente. Però due giovani vanno segnalati perché sono stati utilizzati e valorizzati da Allegri che sono Bartesaghi e Athekame che sono bravini per carità ma non sono Cafù e Serginho, però nella rosa da 25 l'anno prossimo ci stanno.

Siccome girano tanti pronostici, io ti faccio il mio pronostico: secondo me Furlani chiude, anche con reciproco accordo e poi o resta Ibra o resta Allegri. Poi ho letto il summer planning di Ibra che è meraviglioso: lui adesso va a Miami, ci sta 45 giorni, va a commentare il mondiale, poi non vuoi che si prende una decina di giorni di ferie? Quindi torna in Italia ad agosto, con un caldo micidiale, una Milano deserta, facciamo che si ripresenta a ferragosto. E uno vuole fare il dirigente, il senior, l'advisor, il boss e Dio e poi va via a fine giugno e ritrona a ferragosto? Ma siamo impazziti?".