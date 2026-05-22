News MN - MSC Crociere compra il Milan? Indiscrezione: colloqui fitti Cardinale-Vago. Il punto

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Non solo una rivoluzione a livello societario, ma al Milan potrebbe anche cambiare qualcosa in proprietà con l'ingresso di nuovi investitori.

Trova conferme l’indiscrezione lanciata da Maurizio Pistocchi sul suo profilo X, riguardante un possibile coinvolgimento di Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere e noto tifoso milanista, nel futuro del Milan.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nei mesi scorsi i colloqui tra Gerry Cardinale e Vago sono stati fitti e non è da escludere un ingresso dello stesso Vago come azionista nella proprietà del club rossonero attraverso l’acquisto di quote di minoranza; il passaggio successivo, chiaramente, potrebbe essere quella del conferimento di una carica importante all'interno del CdA di via Aldo Rossi. La compagnia di navigazione svizzera, ma dalla proprietà fortemente italiana, è, tra l’altro, già sponsor del Milan dal 2023: il logo MSC compare sulle maniche dei calciatori rossoneri a fronte di un pagamento di 5 milioni di euro l’anno.

di Antonello Gioia

IL COMUNICATO DELLA PARTNERSHIP MILAN-MSC

Il 19 luglio 2023, il Milan comunicava quanto segue: "AC Milan e MSC Crociere scendono in campo fianco a fianco. A partire dalla stagione calcistica 2023/2024, MSC Crociere sarà infatti Principal Partner e Official Sleeve Partner dei rossoneri, posizionando il proprio logo sulla manica della maglia indossata dalla Prima Squadra maschile – che sarà impegnata in competizioni nazionali come anche in Champions League – dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni Primavera. La partnership unisce due realtà italiane riconosciute come leader dei rispettivi settori a livello internazionale. Accomunate da grande esperienza, competenza e uno sguardo sempre rivolto al futuro, AC Milan e MSC Crociere si impegneranno in una serie di azioni congiunte e iniziative che coinvolgeranno i tifosi rossoneri a Milano, in Italia e in tutto il mondo, dove il Club può contare su oltre 500 milioni di appassionati, sia a bordo delle navi che a terra. Attraverso questo accordo, MSC Crociere intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo dello sport e del calcio, intraprendendo un nuovo percorso insieme a un Club dalla visione lungimirante e dalla storia ricca di straordinari successi".