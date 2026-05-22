Archetti: "Cardinale e Allegri vorrebbero evitare i balletti della scorsa estate che non portarono all’arrivo della prima punta dei desideri"

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Non ci sono molte certezze sul futuro del Milan al momento, anche perchè la qualificazione in Champions League avrà un certo peso nelle scelte che Gerry Cardinale ha promesso di prendere al termine di questa stagione. Sicuramente, però, un fatto incontrastabile e incontrovertibile è che il Milan dovrà andare sul mercato e prendere un centravanti, qualunque saranno le competizioni che affronterà il prossimo anno. Di questo ha parlato sulla Gazzetta dello Sport il collega Pierfrancesco Archetti.

Il commento di Archetti sulla ricerca di una punta: "Allegri poi punta su un centravanti che non semini dolori in area come successo più volte in questa annata. Cardinale e Allegri vorrebbero evitare i balletti della scorsa estate che poi non portarono all’arrivo della prima punta dei desideri. Rafa Leao è sul piede di partenza; il club spera, anche con l’aiuto del Mondiale, che arrivino acquirenti e milioni in abbondanza. Il Milan ha nel mirino Gonçalo Ramos, scontento del ruolo di seconda scelta al Psg, o anche Nicolas Jackson, che rientra al Chelsea dal prestito al Bayern, ma non resterà a Londra. Oltre ai continui rumors su Dusan Vlahovic"