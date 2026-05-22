Calabra ricorda i sacrifici fatti per il Milan: “Da bambino mi alzavo alle 5:20 per andare a scuola e tornare alle 20 a casa dopo gli allenamenti”
Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.
IL PRIMO GIORNO A MILANELLO E I SACRIFICI
"Io ho fatto due provini al Milan. Al primo avevo 5-6 anni ed ero talmente giovane che i miei hanno deciso di non farmi muovere. A 10 anni poi ho deciso di andare a Milano. Era più una decisione loro. Casa mia è tra Brescia a Bergamo e io facevo le superiori a Brescia. Andavo a scuola, uscivo prima alle 13:00, mangiavo quello che c’era in macchina e andavo a Bergamo. Lì prendevo il pullman che mi portava al campo. Dopo il primo anno non volevo più fare questa cosa. Mi svegliavo alle 5:20 per andare a scuola e tornare alle 20:00 a casa dopo gli allenamenti. Pensavo di andare a Brescia o a Bergamo che erano più vicine. Poi però continuavo a pensare al fatto che comunque ero a Milan, alla mia squadra del cuore".
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