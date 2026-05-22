Modric sui social: "Bello essere tornato. Forza Milan"

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Sui propri canali social Modric ha ufficializzato il totale recupero dall'infortunio allo zigomo che avrebbe dovuto far terminare in anticipo la sua stagione.

Domenica contro il Cagliari Luka Modric tornerà titolare. Il centrocampista croato, reduce dalla frattura, con conseguente operazione, allo zigomo, ha recuperato in tempo record da un infortunio che a detta di molti aveva compromesso il suo finale di stagione con la maglia del Milan. Il Pallone d'Oro 2018 ha però dimostrato ancora una volta tutto il suo valore ed attaccamento alla causa rossonera, tornando a disposizione di Allegri e compagno nel momento più importante e decisivo di tutto il campionato.

Il primo ad essere contento di questo è lo stesso Modric. che sui propri canali social ha festeeggiato il ritorno in gruppo pubblicando un carosello di foto che lo ritraggono con la famosissima maschera protettitva con la quale scenderà in campo domenica, durante il Mondiale e non solo. Il 14 rossonero nella didascalia del post ha scritto: "Bello essere tornato a lavorare con il gruppo prima dell'ultimo sforzo di questa stagione. Forza Milan".