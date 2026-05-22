De Paola sul futuro di Allegri: "C'è un'incertezza totale, al Milan non si sa ancora nulla"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola si è soffermato in modo particolare sul momento che sta vivendo il Milan, dentro ma soprattutto fuori dal campo.
Cosa dice di Allegri?
"C'è un'incertezza totale. L'unica certezza è Nkunku su cui è stato crocifisso Tare. Il punto è che questo giocatore, che era valutato 70 mln, Tare lo ha portato a 35 mln, ha segnato 6-7 gol, nell'ultimo periodo è diventato un punto fermo. E' vero, in ritardo, ma è stato un acquisto criticato che però ora è rivalutato. Ribadisco: un allenatore che alla penultima giornata per pochi minuti era fuori dalla Champions, dopo aver combattuto a lungo per il secondo posto. E ora si parla del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino ad Alleri e Furlani. Al Milan non si sa ancora nulla".
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