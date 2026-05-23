Bortolazzi sul futuro di Allegri: "Se ottiene l'obiettivo, ha il coltello dalla parte del manico"

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Mario Bortolazzi non è sicuro del futuro di Max Allegri e ha TMW Radio ha parlato così: "Difficile dirlo. Se andrà come deve andare..."

Il Milan si avvicina all’ultima gara della stagione con un obiettivo chiaro: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. A San Siro arriverà il Cagliari per una partita che potrebbe determinare il futuro europeo dei rossoneri. La squadra avrà la possibilità di giocarsi tutto contando principalmente sul proprio risultato, senza dover attendere necessariamente notizie favorevoli dagli altri campi.

La stagione del Milan è stata ricca di ostacoli e momenti contrastanti. I rossoneri hanno alternato periodi di grande fiducia ad altri più complicati, nei quali la corsa verso le prime posizioni sembrava essersi rallentata. Nonostante questo, il gruppo non ha mai smesso di lottare ed è riuscito a presentarsi all’ultimo appuntamento ancora pienamente in corsa.

Il Cagliari, già tranquillo dal punto di vista della classifica, potrà affrontare la sfida senza particolari pressioni. Proprio questa libertà mentale potrebbe rappresentare un’insidia per il Milan, chiamato a mantenere alta la concentrazione per evitare errori decisivi.

Per i rossoneri, ottenere il pass per la Champions League significherebbe molto più di una semplice qualificazione europea. Sarebbe un risultato importante sia sul piano sportivo sia su quello economico, oltre a rappresentare una conferma della crescita del progetto tecnico del club. Una partita che vale tantissimo per il presente e per il futuro della società.

Mario Bortolazzi, però, non è sicuro del futuro di Max Allegri e ha TMW Radio ha parlato così: "Difficile dirlo. Se andrà come deve andare, che il Milan centra l'obiettivo Champions, quello che ha promesso all'inizio lo ha mantenuto. Però le guerre interne sono un po' logoranti. Penso che se ottiene l'obiettivo, lui abbia il coltello dalla parte del manico però e decidere chi può restare o andare via nel Milan. Poi dovrà chiedere anche qualche rinforzo. Se deve affrontare la Champions con questa squadra, non fa tanta squadra. Il Milan è abituato ad avere giocatori con uno spessore diverso. Pochi sono da Milan ora".