Impallomeni: "Vedo Conte in Nazionale. Allegri? Ecco cosa potrebbe fare"

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Stefano Impallomeni, intanto, su TMW Radio ha parlato così dell'ipotetico valzer allenatori: ecco la sua opinione su Allegri

Il Milan si gioca tutto nell’ultima partita della stagione. A San Siro i rossoneri sfideranno il Cagliari con la possibilità di conquistare un posto nella prossima Champions League, traguardo che diventerebbe realtà in caso di vittoria (ma non solo). La squadra avrà quindi il vantaggio di non dover dipendere dai risultati delle altre contendenti.

Quello del Milan è stato un campionato caratterizzato da continui alti e bassi. Nel corso dell’anno i rossoneri hanno vissuto momenti di grande entusiasmo alternati a frenate inattese che hanno complicato la corsa europea. Nonostante questo, il gruppo è riuscito a restare in corsa fino all’ultima giornata, ritrovando equilibrio e determinazione nel momento più delicato.

Il Cagliari, già al sicuro in classifica, affronterà la trasferta senza pressioni particolari, ma proprio questa leggerezza potrebbe renderlo un avversario difficile da affrontare. Il Milan dovrà quindi scendere in campo con intensità e massima attenzione, evitando distrazioni che potrebbero costare caro.

La qualificazione alla Champions League rappresenta un obiettivo fondamentale per il futuro del club. Oltre al prestigio sportivo, garantirebbe risorse economiche preziose e darebbe continuità al progetto tecnico rossonero. Tutto si deciderà in una serata che può valere un’intera stagione.

Stefano Impallomeni, intanto, su TMW Radio ha parlato così dell'ipotetico valzer allenatori: "Dico Sarri-Napoli, ma non trascurerei la pista Bergamo qualora andasse Giuntoli. Troverebbe un ambiente dove si respira calcio. Vedo Conte in Nazionale o un anno fermo e Allegri che rimane al Milan".