La classifica di Serie A aggiornata dopo il pari tra Fiorentina e Atalanta
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La classifica di Serie A aggiornata dopo il pareggio del Franchi tra Fiorentina e Atalanta.
Fiorentina e Atalanta vanno in vacanza pareggiando 1 a 1 al Franchi. Pareggio, quello maturato al termine dei 90 minuti, che tutto sommato va bene ad entrambe le compagini, che terminano così i rispettivi campionati da imbattute e con gli obiettivi stagionali già raggiunti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la partita di Firenze.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 42*
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
*Una partita in più
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