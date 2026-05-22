Modric: "Futuro? Sono molto contento a Milano, ma la cosa più importante ora è la partita di domenica e la qualificazione in Champions"

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Luka Modric, campione infinito, domenica potrà giocare contro il Cagliari con la mascherina. Il croato parla anche del suo futuro a Sportmediaset

Luka Modric in rossonero è un regalo che i tifosi del Milan, nonostante la stagione in chiaroscuro della squadra e del club, non dimenticheranno mai. Il croato, che al Real Madrid ha vinto tutto, a 40 anni ha vestito la maglia del Diavolo e l'ha onorata come pochi altri calciatori hanno fatto negli ultimi anni. Un punto di riferimento in campo e fuori, una campione senza tempo che ha fatto innamorare tutti. Quasi commovente la sua voglia di rientrare in campo dopo la frattura allo zigomo rimediata contro la Juventus; contro il Genoa è tornato a disposizione, contro il Cagliari probabilmente tornerà dall'inizio.

L'INTERVISTA DI LUKA MODRIC

Il centrocampista è stato intervistato in esclusiva da Claudio Raimondi per SportMediaset e ha svariato su più argomenti. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sulle sue condizioni:

"Mi sento bene e sto migliorando fisicamente, sono tornato ad allenarmi con la squadra, mi sto già abituando alla maschera. Sono pronto a tornare. Ho molta voglia di tornare a giocare, fuori si soffre perché non puoi aiutare i compagni come è successo col Genoa per esempio. Ovviamente deciderà Allegri ma sono a disposizione".

Luka, una maschera come quella dei supereroi...

"No (ride, ndr), mi sento una persona normale. La porto per proteggermi viste le raccomandazioni dei medici, non mi sento un supereroe!".

A 40 anni hai ancora l'energia di un ragazzino:

"Sono tanti fattori come dormire bene, allenarmi bene, stare attento a tutto ma la cosa più importante è la mia passione e l'amore per il calcio".

Sul suo futuro:

"Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica".

Su Milano:

"Città spettacolare, mi piace tanto, c'è tutto. Cucina spettacolare, la pasta è il mio piatto preferito, poi è vicino alla montagna, al mare e al lago".

Qualcuno ha detto che, dopo un'altra stagione da calciatore, potresti diventare un collaboratore di Allegri:

"Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò. Quando mi ritirerò? Non lo so, vediamo dopo domenica...".

Su mister Allegri:

"Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui".

Su Modric punto di riferimento per i giovani:

"Una cosa che mi rende orgoglioso, cerco di aiutare sempre tutti. Credo che i giovani lo vedano e lo apprezzino".

Che cosa pensa il Pallone d'Oro 2018 della Serie A?

"Un'impressione molto positiva, il calcio italiano è competitivo e meglio di quel che pensano all'estero. Campionato complicato, non sono rimasto sorpreso perché ho seguito il calcio italiano sin da piccolo. La Serie A è una delle migliori leghe al mondo, negli ultimi dieci anni Juve e Inter hanno fatto finali di Champions, il Milan è arrivato in semifinale".

Sul Mondiale con la Croazia, il quinto di Modric:

"Girone difficile ma daremo tutto. La Croazia deve difendere i suoi colori come sempre, dando tutto, rendendo i tifosi orgogliosi di noi. Siamo in un girone difficile ma il primo obiettivo sarà passare alla fase finale, siamo competitivi anche se non so dove possiamo arrivare. In passato siamo arrivati secondi e terzo, so che la gente ha tante attese verso di noi e posso dire che daremo tutto".