De Paola su Nkunku: "È L'unica certezza del Milan ad oggi. È vero, è in ritardo, ma ora è rivalutato"

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Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato di Milan alla vigilia di un weekend di campionato importante.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola si è soffermato in modo particolare sul momento che sta vivendo il Milan, dentro ma soprattutto fuori dal campo.

Cosa dice di Allegri?

"C'è un'incertezza totale. L'unica certezza è Nkunku su cui è stato crocifisso Tare. Il punto è che questo giocatore, che era valutato 70 mln, Tare lo ha portato a 35 mln, ha segnato 6-7 gol, nell'ultimo periodo è diventato un punto fermo. E' vero, in ritardo, ma è stato un acquisto criticato che però ora è rivalutato. Ribadisco: un allenatore che alla penultima giornata per pochi minuti era fuori dalla Champions, dopo aver combattuto a lungo per il secondo posto. E ora si parla del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino ad Alleri e Furlani. Al Milan non si sa ancora nulla".

Rimane Allegri e via tutti al Milan?

"Negli ultimi tempi la sintonia tra allenatore e ds è migliorata. Le ultme parle dicono che Allegri e Tare stanno lavorando per il futuro. Per me rimarranno ma serve chiarezza nei ruoli. Serve chiarezza sul mercato e nel rapporto con i calciatori. Vanno chiarirti tutti i ruoli di comando all'interno del Milan".

Milan da considerare ormai in Champions?

"So per certo che tra lunedì e martedì ci sarà una riunione e sentiremo decisioni importanti sul futuro di tutti da parte di Cardinale".