Bertone sul futuro di Allegri: "Il colloquio con Cardinale potrebbe cambiare qualcosa"

vedi letture

Federico Bertone su TMW Radio ha parlato così del futuro di Max Allegri: "Da quello che so io, Allegri è orientato a lasciare il Milan"

La stagione del Milan arriva al suo momento decisivo. Nell’ultima giornata di campionato, i rossoneri affronteranno il Cagliari a San Siro con la possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo fondamentale che la squadra può ancora raggiungere facendo affidamento soprattutto sul proprio risultato.

Il percorso della formazione milanista durante l’anno è stato caratterizzato da una certa discontinuità. A prestazioni di alto livello si sono alternati passaggi più complicati, che hanno reso meno semplice la rincorsa ai primi posti. Nonostante i momenti difficili, però, il Milan è riuscito a restare in lotta fino alla fine, mostrando compattezza e spirito di reazione nelle settimane più delicate.

Di fronte ci sarà un Cagliari ormai senza grandi obiettivi di classifica. Proprio l’assenza di pressioni potrebbe consentire ai sardi di affrontare la gara con maggiore tranquillità e senza particolari timori, un aspetto che il Milan non dovrà sottovalutare.

Conquistare l’accesso alla Champions League avrebbe un’importanza enorme per il club rossonero. Oltre al prestigio internazionale, la partecipazione alla competizione garantirebbe risorse economiche significative e offrirebbe continuità al lavoro portato avanti dalla società. Una sfida che può indirizzare il futuro del Milan dentro e fuori dal campo.

Federico Bertone, però, su TMW Radio ha parlato così del futuro di Max Allegri: "Da quello che so io, Allegri è orientato a lasciare il Milan. Non so se l'andare in Champions o meno cambi le cose, potrebbe invece cambiare qualcosa il colloquio con Cardinale. L'idea di poter gestire il mercato potrebbe allettarlo, ma credo che lui pensi alla Nazionale. Ma non dipende solo da lui. Conte, Allegri, Mancini e Ranieri spingono per andare su quella panchina, ad oggi chi ha più chance è Conte, ma credo che Allegri, se rimarrà al Milan, sarà anche per mancanza di alternative. Si guarda intorno da tempo perché non è soddisfatto".