Brambati su Allegri: "Se dovesse rimanere, qualche scelta gliela devi far fare..."

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Massimo Brambati ha parlato così a TMW Radio del futuro di Max Allegri: "So che c'è stato qualche contatto con la Nazionale e col Napoli"

Tutto pronto per l’ultima e decisiva sfida della stagione del Milan. I rossoneri ospiteranno il Cagliari a San Siro con in palio la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo ancora alla portata della squadra. Una gara fondamentale, nella quale il Milan avrà l’opportunità di determinare il proprio destino senza dipendere esclusivamente dai risultati delle rivali.

Il campionato dei rossoneri è stato segnato da un andamento altalenante. Nel corso della stagione la squadra ha alternato prove convincenti a momenti di difficoltà che hanno rallentato la corsa nelle zone alte della classifica. Nonostante questo, il gruppo è riuscito a restare competitivo fino all’ultima giornata, dimostrando capacità di reazione e voglia di non arrendersi.

Il Cagliari, già sereno dal punto di vista della classifica, potrà affrontare la trasferta con meno pressioni. Proprio questa tranquillità potrebbe rappresentare un elemento insidioso per il Milan, chiamato a mantenere alta la tensione e a non concedere spazio a errori o distrazioni.

Per il club rossonero, centrare la Champions League significherebbe compiere un passo molto importante sia a livello sportivo sia economico. Partecipare alla massima competizione europea darebbe continuità al progetto tecnico e permetterebbe alla società di guardare al futuro con maggiore fiducia. Una notte che può segnare il destino della stagione milanista.

Massimo Brambati, però, ha parlato così a TMW Radio del futuro di Max Allegri: "So che c'è stato qualche contatto con la Nazionale e col Napoli. E non so questa dirigenza del Milan quanto ancora appoggi questo allenatore. E se Allegri arriva in Champions, il suo obiettivo lo hai raggiunto e qualche scelta gliela devi far fare, se dovesse rimanere".