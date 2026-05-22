San Siro, nuovo passo avanti: a giugno l'accordo di programma

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Procede a gonfie vele l'iter relativo al nuovo San Siro, con i prossimi mesi che potrebbero risultare più che decisivi su questo delicato fronte.

Procede l'iter per il nuovo San Siro. Dopo il ritardo rspetto alla tabella di marcia inziale, intorno a metà giugno dovrebbe essere firmato l'accordo di programma tra Comune di Milano, Regione Lombardia e Stadio San Siro SpA, società creata da Inter e Milan per l'acquisto dell'impianto e la realizzazione del nuovo stadio.

L'obiettivo resta quello di chiudere il percorso autorizzativo in tempo utile per avviare i cantieri nel secondo semestre del 2027. Intanto Regione Lombardia ha convocato una riunione per il 28 maggio per valutare eventuali criticità.

Restano attivi anche i comitati contrari al progetto e alla demolizione del Meazza, mentre i club puntano a presentare a luglio il progetto firmato da Norman Foster e David Manica. Il 23 giugno, inoltre, è prevista l'udienza sui ricorsi al TAR. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Giornale.