Calabra rivela: “Mi sentivo escluso dalla nazionale, il mister non mi vedeva nel gruppo ma ero sicuro di meritare di starci”

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Davide Calabria ha rivelato che il suo percorso nella nazionale maggiore non è stato facile a causa delle scelte del mister dell’epoca, nonostante lui si sentisse meritevole di giocarci.

Davide Calabria, ex capitano del Milan, è stato ospite nell'ultima puntata di Sky Calcio Unplugged dove ha rilasciato una lunga intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

SULLA NAZIONALE

"Ho fatto magari anche errori di gioventù. lo ero sicuro di meritare un posto in Nazionale anche perché ero il titolare del Milan. Non mi sono mai sentito molto parte di quel gruppo per alcune scelte del mister. Anche se avessi fatto parte di quel gruppo sarei stato una comparsa. Da giocatore un po' il rimpianto c'è ma so che io avevo fatto il massimo in quel periodo. C'è stata anche un po' di sfortuna perché due volte che mi hanno chiamato mi sono fatto male. lo sono dell'idea che la Nazionale debba essere meritocratica e non un discorso di gruppo perché è un qualcosa di molto breve".