Verso Milan-Cagliari: Modric torna titolare. Triplo dubbio per Allegri

Verso Milan-Cagliari: Modric torna titolare. Triplo dubbio per AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 19:47News
di Lorenzo De Angelis
In vista della sfida di domenica contro il Cagliari Massimiliano Allegri ha da sciogliere diversi dubbi di formazione.

Il Milan prepara l'ultima gara di campionato contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. Per la sfida di domenica Allegri potrà contare sulla rosa difatti al completo, e quindi anche su Luka Modric: il croato, salvo cambi di programma, dovrebbe partire titolare indossando una mascherina protettitva. 

Riporta il collega Peppe Di Stefano di Sky Sport che a centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Fofane e Ricci, con l'italiano leggermente favorito, con il vero dubbio che riguarda l'attacco, visto che Allegri dovrà scegliere uno tra Niclas Fullkrug e Santiago Gimenez da affiancare a Christopher Nkunku. Rafael Leao sembra invece destinato alla panchina, in quella che potrebbe essere la sua ultima partita a San Siro da giocatore del Milan. 

L'ultimo ballottaggio riguarda la corsa di destra, con Saelemaekers leggermente in vantaggio rispetto a Zachary Athekame. 