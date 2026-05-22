Impallomeni non è sicuro della permanenza di Allegri: "Rifletterà a lungo"

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Stefano Impallomeni non è sicuro del futuro di Max Allegri. E a TMW Radio ha parlato così: "Champions o no, Allegri rifletterà a lungo"

Novanta minuti per decidere una stagione intera. Il Milan si prepara all’ultima sfida di campionato contro il Cagliari con la concreta possibilità di conquistare un posto nella prossima Champions League. Davanti al pubblico di San Siro, i rossoneri avranno l’occasione di chiudere il discorso qualificazione facendo affidamento soprattutto sulle proprie forze.

Il cammino della squadra milanista nel corso dell’anno non è stato semplice. Tra prestazioni convincenti e improvvisi rallentamenti, il Milan ha vissuto una stagione fatta di continui cambi di scenario. Eppure, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso, il gruppo è riuscito a restare competitivo fino all’ultima giornata, dimostrando carattere nei momenti più delicati.

Il Cagliari arriverà a Milano con una situazione di classifica tranquilla e senza particolari pressioni. Una condizione che potrebbe permettere ai rossoblù di giocare con leggerezza e senza timori, rendendo la gara meno scontata di quanto possa sembrare. Il Milan dovrà quindi affrontare il match con concentrazione e intensità fin dai primi minuti.

Per il club rossonero, la qualificazione alla Champions League avrebbe un valore enorme. Oltre al prestigio di partecipare alla massima competizione europea, significherebbe ottenere risorse fondamentali per rafforzare il progetto tecnico e programmare il futuro con maggiore solidità. Tutto si deciderà in una serata dal peso enorme.

Stefano Impallomeni, però, non è sicuro del futuro di Max Allegri. E a TMW Radio ha parlato così: "Champions o no, Allegri rifletterà a lungo. E' un discorso non economico ma di fiducia, di prospettive, di obiettivi. Mi sembra un andare avanti senza crederci tanto al Milan ora. Cardinale mi sembra uno che voglia fare le cose serie, poi vedremo. E pare orientato a tutelare Allegri. Se ci sarà chiarezza nel colloquio che ci sarà ok, sennò andrà via".