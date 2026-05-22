Garbo: "Il Milan deve chiarire la posizione di Ibrahimovic"

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aniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così del futuro del Diavolo: "Innanzitutto al Milan andranno chiarite le posizioni di Ibrahimovic"

Il destino del Milan passa dagli ultimi novanta minuti di campionato. A San Siro arriverà il Cagliari e per i rossoneri sarà una sfida decisiva nella corsa alla prossima Champions League: con un successo, infatti, la qualificazione sarebbe a portata di mano, senza la necessità di attendere obbligatoriamente i risultati dagli altri campi.

La stagione del Milan è stata segnata da un rendimento discontinuo. La squadra ha alternato prestazioni convincenti a passaggi complicati, perdendo punti importanti lungo il cammino europeo. Eppure, nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno, i rossoneri sono riusciti a rimanere agganciati agli obiettivi più importanti, mostrando compattezza e carattere nel momento cruciale.

Il Cagliari, ormai tranquillo sotto il profilo della classifica, potrà affrontare la partita con serenità e senza particolari pressioni. Una condizione che spesso permette di giocare con maggiore libertà mentale e che potrebbe trasformare i sardi in un avversario più insidioso del previsto. Per questo il Milan dovrà mantenere alta la concentrazione fin dal primo minuto.

Centrare la Champions League avrebbe un peso enorme per il club milanese. Non si tratta soltanto di prestigio internazionale, ma anche di una spinta determinante dal punto di vista economico e progettuale. In una sola notte, dunque, il Milan si gioca una fetta importante del proprio futuro.

Nel frattempo Daniele Garbo, su TMW Radio, ha parlato così del futuro del Diavolo: "Innanzitutto al Milan andranno chiarite le posizioni di Ibrahimovic, che ad ora mi sembra il vero problema dei rossoneri. Se dovesse lasciare penso che Allegri rimarrebbe al Milan e quindi il Napoli dovrebbe puntare su qualcun altro.