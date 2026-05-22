Cuomo: "Furlani ha sempre invaso il terreno altrui finendo con ridurre il Milan ad una questione personale con tutti gli altri dirigenti"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulla gestione del Milan e sul futuro di Giorgio Furlani, ad rossonero.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it sulla gestione del Milan e sul futuro di Giorgio Furlani: "Furlani ha sbagliato tanto, soprattutto nel rapporto con i suoi diretti collaboratori: la distribuzione delle deleghe è fondamentale in un grande club, e lui ha sempre invaso il terreno altrui finendo con ridurre il Milan, con qualsiasi dirigente sia passato nel recente passato, in una questione personale, di lotte interne che hanno minato il percorso della squadra sul campo. Fatta questa premessa, pensare che mandando via Furlani si risolvano tutti i problemi del Milan è un errore. Intanto Ibrahimovic: come si può pensare che collabori con Allegri? Cosa sarà e chi sarà per il Milan del futuro? Quindi devono spiegarci il perché dell'addio di Tare, se così sarà, e chi sceglierà il nuovo ds. Poi serve programmazione, serve tempo, serve continuità ancora più degli investimenti. E per questi ultimi non valgono quelli che arrivano in seguito a grandi cessioni.

Chi pensava, come me, che questo Milan potesse competere per lo scudetto ha commesso l’errore di sopravvalutare chi amministra il club. Se lo scorso anno si pensava che per limitare l’interferenza di dirigenti inesperti bastasse l’uomo forte in panchina, oggi c’è ancora più dell’anno scorso la convinzione che serva fare piazza pulita se si vuole davvero ripartire da zero".