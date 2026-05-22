Milan, mal di San Siro? Un solo punto nelle ultime tre sfide a Milano

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Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

VERSO MILAN-CAGLIARI: NUMERI E CURIOSITA'

Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo, contro Cremonese e Inter in quel caso. In più, i rossoneri potrebbero segnare almeno due gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre (contro Torino, Sassuolo ed Hellas Verona). Inoltre, il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre partite casalinghe in campionato; i rossoneri potrebbero registrare quattro match interni di fila senza vittoria in Serie A per la prima volta dal febbraio-aprile 2021 (2N, 2P in quel caso).