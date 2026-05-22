News PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Cagliari: Modric torna titolare. Nkunku-Gimenez davanti

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Domenica Milan-Cagliari, sfida che decreta il ritorno o meno del Diavolo in Champions League. Di seguito la probabile formazione rossonera

Il traguardo è lì, a pochi metri, e il Milan di Massimiliano Allegri non deve fare altro che raggiungerlo dopo una stagione fatta di tanti alti e qualche basso negli ultimi due mesi. A San Siro arriva il Cagliari di Fabio Pisacane, già salvo dopo la vittoria di settimana scorsa contro il Torino. Ma guai a dare per scontata la partita di domenica, anche se l'avversario non ha più nulla da giocarsi, perché in palio non ci sono solo i 3 punti con il conseguente piazzamento Champions, ma anche circa 100 milioni di euro come direbbe Allegri.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

24 Athekame 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

7 Gimenez 18 Nkunku

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 57 Pittarella, 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 10 Leao, 56 Saelemaekers

Allenatore: Massimiliano Allegri

Indisponibili: //

Diffidati: Athekame, Fofana, Modric

Squalificati: //

Ballottaggi: Athekame 65%-Saelemaekers 35%

Proprio come a Genova, anche contro il Cagliari il Milan ha il destino nelle proprie mani. Non sono concessi passi falsi al netto delle possibili combinazioni di risultati sugli altri campi, motivo per il quale Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sull'undice migliore possibile. Per questo motivo il Diavolo si dovrebbe schierare con il solito 3-5-2 con Maignan tra i pali, con Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre di difesa a supporto di Bartesaghi, Rabiot, Modric, che torna titolare, Fofana e Athekame, attualmente in vantaggio su Saelemaekers per una maglia da titolare sulla destra. In attacco la coppia del Ferraris composta da Nkunku e Gimenez viaggia verso la conferma.

MILAN-CAGLIARI: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: GUIDA

Assistenti: PRETI – BERCIGLI

IV uomo: AYROLDI

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI