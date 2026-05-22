Leao, è il Cagliari la sua "vittima" Preferita in Serie A: il dato

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La statistica che riguarda Rafa Leao e i gol segnati in Serie A. Il Cagliari, insieme alla Fiorentina è la sua vittima preferita

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

MILAN, LEAO CONTRO IL CAGLIARI (SPESSO) DECISIVO

Infatti, il Cagliari è una delle due squadre contro cui Rafael Leão ha segnato più gol in Serie A: sei, al pari della Fiorentina. Il portoghese è attualmente il miglior marcatore del Milan in questa stagione di Serie A, con nove gol; nell'era dei tre punti a vittoria, il club rossonero ha concluso un solo campionato senza alcun giocatore in doppia cifra, il 2018/19, quando il miglior marcatore fu Krzysztof Piątek con nove reti (arrivato a gennaio dal Genoa). Inoltre, il Milan è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette su nove calciati); in più, nelle precedenti cinque stagioni di Serie A, i rossoneri avevano realizzato più gol dagli 11 metri solo nel 2020/21 (ben 15 in quel caso).