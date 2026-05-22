La Lega Serie A annuncia gli MVP della stagione: Svilar preferito a Maignan

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Annunciati dalla Lega Calcio di Serie A i 5 premi stagionali individuali della stagione: nessun calciatore milanista presente

La Lega di Serie A ha comunicato i vincitori dei premi MVP stagionali: rising star, miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior attaccante. C'era la possibilità di vedere qualche calciatore premiato come Mike Maignan in porta, decisivo in decine di partite quest'anno, oppure Adrien Rabiot, per larghi tratti il migliore del campionato in mezzo al campo. Il premio di miglior portiere, invece, è andato a Mile Svilar della Roma, mentre quello di miglior centrocampista a Nico Paz del Como.

Il comunicato della Lega di Serie A con in nomi dei vincitori: "La Lega Calcio Serie A rende noti gli MVP della Serie A Enilive 2025/2026, che premiano il miglior under 23, portiere, difensore, centrocampista e attaccante della stagione.

I vincitori sono stati individuati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive 2025/2026 (a esclusione della 38ª giornata).

I MIGLIORI CALCIATORI DELLA STAGIONE:

RISING STAR: Kenan Yildiz (Juventus)

MIGLIOR PORTIERE: Mile Svilar (Roma)

MIGLIOR DIFENSORE: Marco Palestra (Cagliari)

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Nico Paz (Como)

MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martinez (Inter)"