Furlani out, la Gazzetta cita tre opzioni per sostituirlo
L'avventura di Giorgio Furlani come amministratore delegato del Milan sembra essere giunta al capolinea. In particolare il dirigente rossonero sta riflettendo in questi giorni se rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico che ricopre dal 2022: evidentemente ha avvertito che anche da parte di Gerry Cardinale, il proprietario, non c'è quella volontà di continuare insieme. Sicuramente, comunque vada dopo Milan-Cagliari ci si siederà tutti attorno a un tavolo: al decisione su Furlani, però, sembra essere già stata presa da tutte le parti coinvolte.
Il compito di trovare un sostituto per l'incarico è stato affidato a Massimo Calvelli, uomo di RedBird con un importante passato manageriale anche nel settore sportivo: il casting è già aperto. Due sono i nomi principali emersi in queste prime ore. C'è il ritorno di fiamma di Adriano Galliani, molto amico di Massimiliano Allegri e che per questo motivo potrebbe tornare in voga; c'è Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, uomo di grande esperienza. La redazione di Gazzetta.it aggiunge anche un terzo nome alla lista: si tratta di Claudio Fenucci, protagonista dell'exploit del Bologna negli ultimi anni.
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