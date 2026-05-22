Milan-Cagliari: sardi senza vittoria dal lontano 2017

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Una breve ma interessante statistica che ci porta così verso Milan-Cagliari, in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per l'ultima e decisiva gara di campionato, in programma domenica sera a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri, per qualificarsi alla prossima Champions League dovranno centrare una vittoria assolutamente non scontata. Infatti, il primo vero errore che la squadra del tecnico livornese potrebbe commettere, è proprio quello di sottovalutare il Cagliari di Pisacane, già salvo da una giornata vista la recente vittoria in casa contro il Torino. In una serata che potrebbe regalare un'enorme gioia al pubblico milanista, sempre comunque in piena contestazione contro la società e proprietà di Cardinale, Max Allegri si gioca Europa e futuro. Stando alle ultime notizie, il tecnico rossonero sarebbe sempre più vicino a restare sulla panchina del diavolo anche per la prossima stagione, anche se l'interesse del Napoli e del suo ds Manna restano sempre in agguato, e vigili.

MILAN-CAGLIARI: SARDI SENZA VITTORIA DAL 2017

Così, ci si avvicina sempre di più verso l'ultima giornata di campionato: il Cagliari va a San Siro senza pressioni, con la salvezza già conquistata e la possibilità di giocarsi tutto a testa libera. Contro il Milan i precedenti sono durissimi: quasi nove anni senza vittorie, una sola gioia recente e tante sconfitte pesanti. Ma proprio contro i rossoneri Fabio Pisacane scrisse una delle pagine più emozionanti della sua carriera, segnando il gol decisivo nell’ultima storica partita al Sant’Elia nel 2017. Domenica sera quindi, la chance per i sardi di tornare a fare punti contro un Milan che però si gioca tantissimo: la possibilità di tornare in Champions League e di regalarsi una campagna acquisti estiva importante