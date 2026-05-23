Casting ad, tre nomi per il post-Furlani: Carnevali, Galliani e Fenucci

vedi letture

Giorgio Furlani è prossimo all'addio al Milan e così è in corso un casting per trovare il nuovo ad: in corsa Carnevali, Galliani e Fenucci

Le voci sul futuro del Milan non mancano, anzi sono tantissime nelle ultime settimane e anche per questo la squadra rossonera ha voluto andare in ritiro a Milanello per qualche giorno per preparare al meglio l'ultima gara della stagione contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League del Diavolo. Non è un mistero che per il club di via Aldo Rossi sia fondamentale arrivare tra le prime quattro e così Gerry Cardinale sarà ancora una volta al fianco della formazione di Max Allegri che domani a San Siro contro i sardi si gioca non solo il presente, ma anche il futuro.

TRE NOMI PER IL POST-FURLANI

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il numero uno di RedBird, a differenza delle altre volte in cui ha seguito allo stadio una partita del suo Milan, non dovrebbe ripartire subito dopo il match, ma la sensazione è che potrebbe restare qualche giorno a Milano per parlare con i vari attori che gravitano attorno al mondo rossonero. Uno dei colloqui più attesi è senza dubbio quello con Giorgio Furlani che è prossimo all'addio, tanto che è già in corso un casting per trovare il nuovo amministratore delegato milanista: Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo, e Adriano Galliani, ex ad del Diavolo per oltre trent'anni, sono in prima fila, mentre in seconda battuta c’è Claudio Fenucci, dirigente del Bologna.

ALTRI COLLOQUI

Cardinale parlerà poi ovviamente anche il ds Igli Tare che sembrava certo di lasciare il Milan, ma, dopo aver assistito alla sfida di Genova di domenica scorsa, il patron rossonero ha avuto modo di verificare dentro lo spogliatoio quanto il gruppo squadra sia coeso e il consenso sia coagulato attorno ai vertici dell’area tecnica, Max Allegri e appunto Tare. C'è grande curiosità anche per conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic il quale, a differenza di quanto si è scritto e detto nelle scorse settimane, non dovrebbe ampliare il suo raggio di azione nelle attività del Diavolo in Italia, ma potrebbe essere impegnato di più su progetti commerciali per lo sviluppo del brand. Ogni decisione verrà comunque presa da Cardinale solo dopo il Cagliari perchè c'è prima una qualificazione in Champions League da conquistare a tutti i costi.