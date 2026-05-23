Primo Piano Chi è Massimo Calvelli? Dai vertici dell'Atp all'ingresso in RedBird. E ora sempre più al centro del Milan

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Massimo Calvelli sta avendo un ruolo sempre più centrale nel nuovo Milan che ha in mente Cardinale. Ecco un profilo dell'ex tennista

Da qualche mese c'è un nome che sta avendo un ruolo sempre più centrale nel Milan, cioè quello di Massimo Calvelli: dopo essere diventato a luglio 2025 il Ceo International di RedBird Development Group e operating partner del fondo di Gerry Cardinale, lo scorso novembre è entrato nel CdA del club rossonero e recentemente è stato nominato anche membro nel CdA di Stadio San Siro SpA, vale a dire la società alla quale è stata affidata la titolarità dell’area su cui sorge lo stadio di San Siro e la realizzazione materiale del nuovo stadio di Milan e Inter. Nelle ultime settimane, il suo nome è finito spesso nelle cronache del Diavolo: qualche giorno fa ha partecipato anche lui al vertice a Londra voluto da Cardinale con l'ad Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Francesca Montini, chief brand officer del club di via Aldo Rossi. Domenica, poi, Calvelli, che non si perde mai una partita a San Siro, era sugli spalti del Ferraris per Genoa-Milan ed era seduto al fianco di Cardinale. Negli ultimi giorni, è poi spuntato un nuovo dettaglio per nulla banale: è lui infatti che sta portando avanti il casting per trovare il sostituto di Furlani nel ruolo di amministratore delegato.

LA CARRIERA DI CALVELLI



Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli è stato da giovane un tennista di discreto livello, arrivando ad essere il numero 255 della classifica dell'Atp. Dopo aver lasciato il tennis giocato, dal 2009 al 2011ha lavorato per Wilson come Global Business Director, mentre poi è stato per otto anni in Nike dove si è occupato di marketing e ha negoziato accordi con grandi tennisti come Roger Federer, Rafael Nadal e Serena Williams. Dal 2020 fino al 2025, è stato invece il Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals: durante il suo mandato, l’Atp ha registrato cinque anni consecutivi di crescita a due cifre in termini di ricavi e utili e ha stretto un accordo storico con il fondo sovrano saudita Pif, diventato main sponsor di alcuni tornei, delle Finals e delle Finals di Next Gen.

L'ARRIVO IN REDBIRD E IL SUO RUOLO



Calvelli è entrato in RedBird a luglio 2025 dove ricopre la carica di CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners,. In cosa consistono questi ruoli? In pratica collabora strettamente con la leadership del gruppo per promuovere la crescita internazionale e la valorizzazione del portafoglio dell’azienda nei settori sport, media ed entertainment. Dopo essere entrato nel Cda rossonero a novembre 2025, ora sta acquisendo un ruolo sempre più centrale nel nuovo Milan che ha in mente Gerry Cardinale.