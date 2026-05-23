Futuro Tare: a Marassi capitan Maignan ha chiesto al ds rossonero di restare

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Dopo la vittoria contro il Genoa, Maignan avrebbe chiesto nello spogliatoio al ds Igli Tare di restare in rossonero. Furlani verso l'addio

L'addio di Igli Tare al termine di questa stagione sembrava essere ormai scritto, ma qualcosa sembra essere cambiato ora che è invece è quasi certo che Giorgio Furlani non sarà più l'ad del Milan. Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiung che nelle recenti interviste Gerry Cardinale ha criticato il modo in cui sono stati investiti i soldi sul mercato, ma alcuni acquisti sono passati sopra la testa di Tare che ha avuto comunque il merito di portare in rossonero Luka Modric. Nell'ultima settimana, inoltre, sia Max Allegri che Mike Maignan si sono spesi in suo favore. Per quanto riguarda il portiere francese, il quotidiano torinese rivela che negli spogliatoi di Marassi, dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa, il capitano milanista avrebbe chiesto a Tare di rimanere.

Intervistato da DAZN dopo Milan-Atalanta 2-3, Tare aveva parlato così del suo futuro: "Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.