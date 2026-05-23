Milan, a Genova Cardinale ha verificato quanto il gruppo squadra sia coeso e il consenso sia coagulato attorno a Tare e Allegri

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Per prepararsi al meglio alla gara di domani contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League del Milan (con una vittoria i rossoneri sarebbero certi di arrivare tra le prime quattro senza dover guardare i risultati delle altre), la formazione di Max Allegri, su richiesta degli stessi giocatori, ha deciso di andare qualche giorno in ritiro a Milanello. L'obiettivo è anche quello di isolarsi dalle tante voci sul futuro societario del club di via Aldo Rossi.

Dopo essere stato presente anche domenica scorsa a Genova, domani a San Siro è atteso Gerry Cardinale: come riporta il Corriere della Sera, dopo la gara vinta contro il Genoa, il patron milanista ha avuto modo di verificare dentro lo spogliatoio quanto il gruppo squadra sia coeso e il consenso sia coagulato attorno ai vertici dell’area tecnica, ossia Max Allegri e il direttore sportivo Igli Tare.