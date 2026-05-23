Verso Milan-Cagliari: ieri Ricci e Saelemaekers provati tra i titolari. Dubbio Gimenez-Fullkrug davanti

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Ieri Allegri ha provato tra i titolari Saelemaekers a destra e Ricci in mezzo al campo. In avanti uno tra Gimenez e Fullkrug con Nkunku

Ieri il Milan si è allenato a Milanello e ha proseguito la sua preparazione in vista della gara di domani contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione alla Champions League 2026-2027. Tutti a disposizione di Max Allegri, compreso Luka Modric che tornerà titolare in mezzo al campo. Il grande dubbio del tecnico livornese è in attacco dove deve ancora scegliere il partner di Christopher Nkunku: il ballottaggio è tra Santiago Gimenez e Niclas Fullkrug.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche che nella seduta di allenamento di ieri Allegri ha provato tra i titolari sia Alexis Saelemaekers, che dovrebbe essere preferito a Zachary Athekame, che Samuele Ricci, favorito su Youssouf Fofana per partire titolare in mezzo al campo al fianco di Modric e del solito Adrien Rabiot. E' probabile che scioglierà questi dubbi solo dopo l'allenamento odierno nel Cento Sportivo di Milanello.