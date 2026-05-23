Casting ad, Gazzetta: "Cresce l'ipotesi Galliani. Fenucci e Carnevali le alternative sul tavolo"

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Con l'addio di Furlani, al Milan arriverà un nuovo amministratore delegato. In corsa ci sono sono Galliani, Fenucci e Carnevali

In merito al casting che è in corso in via Aldo Rossi per il ruolo di nuovo amministratore delegato del Milan al posto di Giorgio Furlani che è in uscita, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Cresce l'ipotesi Galliani. Fenucci e Carnevali le alternative sul tavolo". Per Galliani si tratterebbe di un ritorno visto che ha già ricoperto quel ruolo per 31 anni durante l'epopea di Silvio Berluscono. A fare il tifo per il suo rientro al Milan è certamente Massimiliano Allegri: nel 2010 fu lui a portare il livornese per la prima volta sulla panchina milanista e tra i due c'è un rapporto di sincera e profonda amicizia.

Gli altri candidati in corsa per prendere il posto di Furlani sono gli attuali ad di Sassuolo e Bologna, vale a dire Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci. Il primo ha saputo portare negli ultimi anni risultati importanti per il club neroverde, sia a livello sportivo che economico. Il secondo invece ha guidato i rossoblu verso la storica partecipazione alla Champions League due stagioni fa.