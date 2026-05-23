Tuttosport in prima pagina: "Ribaltone Milan: Tare risale"

vedi letture

Il destino del ds Tare sembrava essere già scritto e invece, con l'addio di Furlani, il suo futuro potrebbe essere ancora al Milan

"Ribaltone Milan: Tare risale": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che negli ultimi giornisi è parlato dell'addio quasi certo di Igli Tare al termine di questa stagione. Il direttore sportivo milanista resta in bilico, ma con l'addio dell'ad Giorgio Furlani il suo destino potrebbe anche cambiare. Durante l'ultima settimana, si sono spesi a suo favore sia Max Allegri che Mike Maignan, il quale nello spogliatoio a Marassi avrebbe chiesto all'ex Lazio di restare.

Intervistato da DAZN dopo Milan-Atalanta 2-3, Tare aveva parlato così del suo futuro: "Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.