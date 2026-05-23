Il CorSport apre con le parole di Modric: "Con Max sono felice"

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Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre in prima pagina con le parole di Luka Modric: "Con Max sono felice". Il campione croato, che domani tornerà titolare contro il Cagliari, ha parlato così a SportMediaset del suo rapporto con il tecnico livornese: "Un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui. Se un giorno potrei entrare nel suo staff? Ho un bel rapporto con lui ma non abbiamo parlato di questa cosa. Mi piace ancora giocare a calcio, quando mi ritirerò ci penserò".

Sul suo futuro, Modric ha invece dichiarato: "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari di domenica e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l'allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest'anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan. Ribadisco: ora però penso solo alla partita di domenica".