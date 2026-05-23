Verso il Cagliari, la Gazzetta in apertura: "San Siro pensaci tu. L'urlo dei 70mila per il Milan in Champions"

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Domani il Milan si gioca la qualificazione in Champions League contro il Cagliari e al suo fianco ci sarà a sostenerlo un San Siro tutto esaurito

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "San Siro pensaci tu. L'urlo dei 70mila per il Milan in Champions". Domani sera i rossoneri saranno impegnati in casa contro il Cagliari nell'ultima gara della stagione che è decisiva per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Max Allegri, che ha deciso di andare qualche giorno in ritiro a Milanello per prepararsi al meglio a questa partita e tenere lontano le tante voci che ci sono sul futuro del club, avrà il sostegno di un San Siro che sarà praticamente tutto esaurito.

In vista di questa gara, il tecnico rossonero ritroverà il suo faro in mezzo al campo: Luka Modric, assente nelle ultime partite per la frattura dello zigomo rimediata a fine aprile contro la Juventus, tornerà infatti titolare davanti alla difesa. Tre dubbi di formazione per Allegri: come mezzala destra, Ricci è favorito su Fofana, mentre sulla fascia destra Saelemaekers è in vantaggio su Athekame. In attacco, al fianco di Nkunku, ci dovrebbe essere Gimenez che è in ballottaggio con Fullkrug.