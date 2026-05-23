Tra campo e futuro societario. CorSera: "Milan, fuori i veleni"

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La squadra rossonera ha deciso di andare in ritiro per preparare al meglio la gara contro il Cagliari e tenere lontano le voci sul futuro societario

Il Corriere della Sera apre così questa mattina le sue pagine sportive: "Milan, fuori i veleni". Su richiesta dei giocatori, il Diavolo è in ritiro per tenere lontano le voci su futuro del club e preparare al meglio la fondamentale gara di domani sera a San Siro contro il Cagliari, decisiva per la qualificazione in Champions League. Il patron rossonero Gerry Cardinale sarà a San Siro e poi potrebbe restare qualche giorno a Milano per dare il via al nuovo corso rossonero. Giorgio Furlani è prossimo all'addio: per il ruolo di ad milanista, in corsa ci sono Galliani, Carnevali e Fenucci.

LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO IL CAGLIARI

Proprio come a Genova, anche contro il Cagliari il Milan ha il destino nelle proprie mani. Non sono concessi passi falsi al netto delle possibili combinazioni di risultati sugli altri campi, motivo per il quale Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sull'undici migliore possibile. Per questo motivo il Diavolo si dovrebbe schierare con il solito 3-5-2 con Maignan tra i pali, con Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre di difesa a supporto di Bartesaghi, Rabiot, Modric, che torna titolare, Ricci, favorito su Fofana, e Saelemaekers, attualmente in vantaggio su Athekame per una maglia da titolare sulla destra. In attacco la coppia del Ferraris composta da Nkunku e Gimenez viaggia verso la conferma, anche se il Bebote è in ballottaggio con Fullkrug.