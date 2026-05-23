Milan, Modric vota Allegri per il futuro. E così potrebbe restare anche lui

vedi letture

Modric vota per la permanenza in panchina di Max Allegri. E così potrebbe prolungare anche lui di un anno il suo contratto con il Milan

Luka Modric, che domani sera tornerà titolare in mezzo al campo contro il Cagliari, non ha dubbi sul fatto che per il futuro della panchina rossonera il Milan dovrebbe puntare ancora su Massimiliano Allegri: "È un grande allenatore, ha ottenuto grandi risultati con Milan e Juve, è tornato in rossonero e sta facendo un lavoro eccezionale. Prepara bene le partite, ha personalità, sono contento di lavorare con lui" le parole del croato a SportMediaset.

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, l'impressione è che con la permanenza di Allegri anche l'avventura di Modric in rossonero potrebbe continuare per un'altra stagione: "Quello che posso dire è che sono molto contento a Milano ma la cosa più importante ora è la partita contro il Cagliari e la qualificazione Champions. Per il resto vedremo, ho buoni rapporti con la società, con la dirigenza, con l’allenatore. Quando ho scelto il Milan era per dare una mano e tentare di vincere, quest’anno non è successo ma è chiaro che mi piacerebbe vincere un trofeo col Milan".

Ricordiamo che il contratto di Modric con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno: il club rossonero ha un'opzione per prolungarlo di un altro anno, ma prima di farlo attende il via libera dell'ex Real Madrid che sta riflettendo da settimane sul suo futuro. Il prossimo 9 settembre il croato compirà 41 anni.