Leao sui social: "Mi odiate, ma chi siete voi?". Messaggio per i tifosi del Milan?
Nelle scorse ore, Rafael Leao è tornato a farsi vivo sui social, dove ha pubblicato una foto in cui indossa una maglietta con questa scritta: "Mi odiate, ma chi siete voi?". Secondo il Corriere della Sera, è difficile non scorgere un riferimento ai tifosi del Milan che nelle ultime settimane lo hanno spesso fischiato, a testimonianza del fatto che qualcosa tra le parti si è rotto.
Intanto il suo futuro a Milanello resta molto incerto e quindi quella di domani sera a San Siro contro il Cagliari potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia del Milan. Dopo una stagione con pochi alti e molti bassi, il portoghese è sul mercato, con il club di via Aldo Rossi che è pronto ad ascoltare e valutare le offerte che arriveranno per lui durante l'estate. Contro i sardi il numero 10 milanista partirà inizialmente dalla panchina.
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