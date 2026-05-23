Milan, quella contro il Cagliari potrebbe essere l'ultima partita di Leao in maglia rossonera

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Domani contro il Cagliari ci potrebbe essere l'ultima apparizione del Leao in maglia rossonera. Messaggio sui social per i tifosi?

Quella di domani sera a San Siro contro il Cagliari potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Milan di Rafael Leao. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che, dopo una stagione con pochi alti e molti bassi, il portoghese è in vendita, con il club di via Aldo Rossi che è pronto ad ascoltare e valutare le offerte che arriveranno per lui durante l'estate. Contro i sardi il numero 10 milanista partirà inizialmente dalla panchina.

Ieri intanto Leao è tornato a farsi vivo sui social, dove ha pubblicato una foto in cui indossa una maglietta con questa scritta: "Mi odiate, ma chi siete voi?". Sempre secondo il Corriere della Sera, è difficile non scorgere un riferimento ai tifosi del Milan che nelle ultime settimane lo hanno spesso fischiato, a testimonianza del fatto che qualcosa tra le parti si è rotto.