Modric posa con la nuova maglia del Milan. E' un indizio sul suo futuro?

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Il Milan ha pubblicato la foto di Modric con la nuova maglia per la prossima stagione. Un indizio sul suo rinnovo con il Diavolo?

Nella mattinata di ieri, Milan e Puma hanno svelato la nuova prima maglia del Diavolo per la stagione 2026-2027. Tra i giocatori rossoneri che sono stati scelti come testimonial c'è anche Luka Modric che ha posato con la nuova divisa. Chissà che questo non sia un indizio sul suo futuro e sul suo rinnovo con il club di via Aldo Rossi per un'altra stagione. Lo riferisce stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

AC MILAN E PUMA SVELANO IL NUOVO HOME KIT 2026/27

AC Milan e PUMA svelano il nuovo Home Kit 2026/27 del Club: un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rossonero nella sua forma più classica. Il nuovo Home Kit 2026/27 ripropone le strisce rossonere larghe - audaci e inconfondibili - che attraversano tutta la maglia, sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che parla da solo.

Non si tratta di semplici strisce, ma del marchio distintivo di AC Milan. Un'identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. La scritta "From Milan to the World" rende omaggio a milioni di tifosi in tutto il mondo, capaci di far sentire il Club a casa propria in ogni continente. Sul retro del collo, un sigillo in ceralacca custodisce lo stemma rossonero, impresso come una firma autentica: un simbolo senza tempo, tramandato di generazione in generazione. Insieme, questi elementi trasformano la maglia in una lettera d’amore dedicata a chiunque si identifichi nei suoi colori.