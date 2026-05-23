Milan, nuovi rumors sul possibile ingresso di un socio di minoranza nel club: spunta il nome di Pierfrancesco Vago di Msc Crociere

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Dopo le voci sulla famiglia Ellison, ecco le indiscrezioni sul possibile ingresso nel Milan come azionista di minoranza di Msc Crociere

Oltre alle indiscrezioni su possibili avvicendamenti nella dirigenza del Milan al termine di questa stagione, negli ultimi giorni si è parlato molto anche del possibile ingresso nel club di un socio di minoranza. E dopo le voci sulla famiglia Ellison, ieri, come riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, è emerso il nome di Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere e grande tifoso milanista. In serata sono arrivate, come da prassi, le smentite sia da parte di RedBird che da parte di Msc.

MILAN-MSC: COLLOQUI FITTI CARDINALE-VAGO

Trova conferme l’indiscrezione lanciata da Maurizio Pistocchi sul suo profilo X, riguardante un possibile coinvolgimento di Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Crociere e noto tifoso milanista, nel futuro del Milan. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, nei mesi scorsi i colloqui tra Gerry Cardinale e Vago sono stati fitti e non è da escludere un ingresso dello stesso Vago come azionista nella proprietà del club rossonero attraverso l’acquisto di quote di minoranza; il passaggio successivo, chiaramente, potrebbe essere quella del conferimento di una carica importante all'interno del CdA di via Aldo Rossi. La compagnia di navigazione svizzera, ma dalla proprietà fortemente italiana, è, tra l’altro, già sponsor del Milan dal 2023: il logo MSC compare sulle maniche dei calciatori rossoneri a fronte di un pagamento di 5 milioni di euro l’anno.