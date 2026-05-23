Il QS titola sul Milan: "Ultima chiamata. Pulisic insegue il gol perduto"

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Domani contro il Cagliari a San Siro il Milan si gioca la stagione. Servono i tre punti per andare in Champions League. Pulisic si sbloccherà?

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan che domani sera ospiterà il Cagliari a San Siro: "Ultima chiamata. Pulisic insegue il gol perduto". I rossoneri si giocano la stagione e il futuro contro i sardi: servono i tre punti per avere la certezza di arrivare tra le prime quattro e strappare così il pass per la Champions League della prossima stagione. Si tratta dell'ultima partito questo campionato e Christian Pulisic spera di riuscire a ritrovare finalmente il gol che gli manca da fine dicembre. L'attaccante americano dovrebbe però partire inizialmente dalla panchina.

LE ULTIME DI FORMAZIONE VERSO IL CAGLIARI

Proprio come a Genova, anche contro il Cagliari il Milan ha il destino nelle proprie mani. Non sono concessi passi falsi al netto delle possibili combinazioni di risultati sugli altri campi, motivo per il quale Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sull'undici migliore possibile. Per questo motivo il Diavolo si dovrebbe schierare con il solito 3-5-2 con Maignan tra i pali, con Tomori, Gabbia e Pavlovic i tre di difesa a supporto di Bartesaghi, Rabiot, Modric, che torna titolare, Ricci, favorito su Fofana, e Saelemaekers, attualmente in vantaggio su Athekame per una maglia da titolare sulla destra. In attacco la coppia del Ferraris composta da Nkunku e Gimenez viaggia verso la conferma, anche se il Bebote è in ballottaggio con Fullkrug.