Ieri il Milan non ha ricordato l'ultimo scudetto rossonero. La delusione di Pellegatti: "E' stato tristissimo, mi è dispiaciuto molto"

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Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha raccontato tutta la sua delusione per il fatto che i social del Milan, nella giornata di ieri, non hanno messo nemmen un post per ricordare l'ultimo scudetto conquistato dal Diavolo il 22 maggio 2022: "E' stato tristissimo, care amiche e cari amici, ieri non vedere sui social del Milan, non so chi li gestisca, un piccolo ricordo, che dovrebbe essere grande, dello scudetto numero 19 vinto dal Milan. Il 22 maggio ai milanisti veri viene subito in mente Wembley, Cesare Maldini che alza la coppa, Altafini che segna due gol, Rivera che dipinge, Trapattoni, Benitez, Pivatelli, Mora, Ghezzi, David, Trebbi. E eppure non una riga né sulla prima Coppa dei Campioni né sull'ultimo scudetto. La Juventus sta giustamente festeggiando i 30 anni della sua Champions League del 96. Noi non abbiamo la cifra onda, non sono i 10, i 20 o i 30 anni, ma se nemmeno ricordiamo la data dell'ultimo scudetto vinto dopo 11 anni...

Voglio pensare che qualcosa cambi anche in generale nel reparto comunicazione, che si comunichi di più con i nuovi dirigenti, non ci sia questa cortina di ferro che più di una volta abbiamo visto in questi ultimi 3-4 anni. Non era un problema di responsabili della comunicazione, è proprio la filosofia. E ieri neanche un piccolo ricordo è stato triste. Il mese di maggio è costellato di vittorie, magari ricordiamogli che domani, domenica 24 maggio, è una domenica importante, perchè quel gorno, magari non lo sanno, abbiamo vinto il primo la prima coppa dei campioni della presidenza Berlusconi, magari il 28 maggio ricordiamogli che abbiamo visto vinto a Manchester.

Un piccolo ricordo, dato che ci sono altri che ci ricordano che l'Inter è l'unica squadra di Milano con due stelle, ce l'hanno ricordato. Ecco, magari noi ricordiamo noi ricordiamo che abbiamo vinto qualche Coppa dei Campioni e siamo dietro due scudetti, non 27. Ecco mi è dispiaciuto molto, regaliamo l'almanacco a chi deve deve ricordare queste cose sui social".