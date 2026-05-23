Prima la Champions, poi il confronto con Cardinale e Tare per parlare della prossima stagione: Allegri ha le idee chiarissime
Secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale, Massimiliano Allegri, la cui posizione è tornata piuttosto stabile dopo essere stato rimesso in sella da Gerry Cardinale con l'intervista e poi con quel colloquio riservato nello spogliatoio di Marassi, ha le idee chiarissime sui prossimi passi da fare: la priorità in questo momento è la qualificazione alla prossima Champions League e dunque il focus è solo sulla gara di domani sera a San Siro contro il Cagliari.
Una volta ottenuto il pass per la massima competizione europea per club, il tecnico livornese avrà un confronto con il patron Cardinale e con il ds Igli Tare e rispiegherà per l'ennesima volta "quale deve essere il Milan da cui ripartire e quale potenziamento tecnico e di personalità ha bisogno l'attuale rosa che ha mostrato limiti e difetti, nascosti abilmente dalla famosa striscia d'imbattibilità durata 24 partite" scrive Il Giornale.
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