Corsa Champions, tutti gli scenari: il Milan si qualifica se...
Ancora poche ore e poi si saprà chi rappresenterà l'Italia nella Champions League 2026-2027 insieme a Inter e Napoli, già certe di partecipare il prossimo anno alla massima competizione europea per club. Per gli ultimi due posti ancora disponibili ci sono in corsa quattro squadre, vale a dire Milan (70 punti), Roma (70 punti), Como (68 punti) e Juventus (68 punti). Rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani visto che ad entrambe basterà battere rispettivamente Cagliari ed Hellas Verona per avere la certezza di chiudere al terzo e quarto posto.
Con quattro club ancora in corsa e una partita sola da giocare, c'è la possibilità concreta che due o più squadre possano arrivare a pari punti. A quel punto diventerebbero fondamentali gli scontri diretti tra queste formazioni e la classifica avulsa. Ecco le combinazioni (tra parentesi la differenza reti nella classifica avulsa):
ARRIVO A 4 SQUADRE:
Milan 10 punti (+3)
Como 10 (+2)
Juventus 6
Roma 5
ARRIVO A 3 SQUADRE
1° CASO
Milan 8 punti
Roma 4 (-1)
Como (-2)
2° CASO
Como 9 punti
Roma 4 (-1)
Juventus 4 (-3)
3° CASO
Como 7 punti
Milan 6
Juventus 2
4° CASO
Juventus 6 punti (+1)
Milan 6 (+1)
Roma 2
Precisazione: la quarta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle tre, e dunque qualificata in Champions (a quel punto ci sarebbe un solo posto a disposizione), che dietro, e quindi fuori da tutto (i posti a disposizione sarebbero due)
ARRIVO A 2 SQUADRE:
Juventus-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE
Juventus-Roma: JUVENTUS
Juventus-Como: COMO
Milan-Roma: MILAN
Milan-Como: MILAN
Roma-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE
DOMANI MILAN-CAGLIARI: ROSSONERI IN CHAMPIONS SE...
Cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Champions? Ecco gli scenari in base al risultato di domani sera dei rossoneri contro il Cagliari a San Siro:
Se il Milan vince va in Champions League senza dover guardare il risultato delle altre squadre ancora in corsa
Se il Milan pareggia, si qualifica in Champions League con queste condizioni:
- Se la Roma perde, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se Como e Juve non vincono; terzo se vince solo il Como; quarto se vince solo la Juve; quarto se vincono entrambe]
- Se la Roma pareggia, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se alla pari con Roma e Como o in caso di arrivo in quattro a 71 punti; quarto in caso di arrivo alla pari con Juventus e Roma]
- Se la Roma vince e il Como e la Juventus non vincono [quarto posto finale]
- Se la Roma vince, il Como vince e la Juventus non vince [quarto posto finale]
Se il Milan perde, si qualifica in Champions League con queste condizioni:
- Se la Roma, il Como e la Juventus perdono simultaneamente [terzo posto finale]
- Se la Roma perde e vince solo una tra Como o Juventus [quarto posto finale]
- Se la Roma pareggia/vince e Como e Juventus non vincono [quarto posto finale]
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