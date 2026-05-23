Primo Piano Corsa Champions, tutti gli scenari: il Milan si qualifica se...

vedi letture

Tutti gli scenari della corsa Champions League: il Milan si giocherà domani sera gli ultimi due posti con Roma, Como e Juventus

Ancora poche ore e poi si saprà chi rappresenterà l'Italia nella Champions League 2026-2027 insieme a Inter e Napoli, già certe di partecipare il prossimo anno alla massima competizione europea per club. Per gli ultimi due posti ancora disponibili ci sono in corsa quattro squadre, vale a dire Milan (70 punti), Roma (70 punti), Como (68 punti) e Juventus (68 punti). Rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani visto che ad entrambe basterà battere rispettivamente Cagliari ed Hellas Verona per avere la certezza di chiudere al terzo e quarto posto.

Con quattro club ancora in corsa e una partita sola da giocare, c'è la possibilità concreta che due o più squadre possano arrivare a pari punti. A quel punto diventerebbero fondamentali gli scontri diretti tra queste formazioni e la classifica avulsa. Ecco le combinazioni (tra parentesi la differenza reti nella classifica avulsa):

ARRIVO A 4 SQUADRE:

Milan 10 punti (+3)

Como 10 (+2)

Juventus 6

Roma 5

ARRIVO A 3 SQUADRE

1° CASO

Milan 8 punti

Roma 4 (-1)

Como (-2)

2° CASO

Como 9 punti

Roma 4 (-1)

Juventus 4 (-3)

3° CASO

Como 7 punti

Milan 6

Juventus 2

4° CASO

Juventus 6 punti (+1)

Milan 6 (+1)

Roma 2

Precisazione: la quarta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle tre, e dunque qualificata in Champions (a quel punto ci sarebbe un solo posto a disposizione), che dietro, e quindi fuori da tutto (i posti a disposizione sarebbero due)

ARRIVO A 2 SQUADRE:

Juventus-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE

Juventus-Roma: JUVENTUS

Juventus-Como: COMO

Milan-Roma: MILAN

Milan-Como: MILAN

Roma-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE

DOMANI MILAN-CAGLIARI: ROSSONERI IN CHAMPIONS SE...

Cosa deve fare il Milan per qualificarsi in Champions? Ecco gli scenari in base al risultato di domani sera dei rossoneri contro il Cagliari a San Siro:

Se il Milan vince va in Champions League senza dover guardare il risultato delle altre squadre ancora in corsa

Se il Milan pareggia, si qualifica in Champions League con queste condizioni:

- Se la Roma perde, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se Como e Juve non vincono; terzo se vince solo il Como; quarto se vince solo la Juve; quarto se vincono entrambe]

- Se la Roma pareggia, indipendentemente dal risultato di Como e Juventus [terzo posto finale se alla pari con Roma e Como o in caso di arrivo in quattro a 71 punti; quarto in caso di arrivo alla pari con Juventus e Roma]

- Se la Roma vince e il Como e la Juventus non vincono [quarto posto finale]

- Se la Roma vince, il Como vince e la Juventus non vince [quarto posto finale]

Se il Milan perde, si qualifica in Champions League con queste condizioni:

- Se la Roma, il Como e la Juventus perdono simultaneamente [terzo posto finale]

- Se la Roma perde e vince solo una tra Como o Juventus [quarto posto finale]

- Se la Roma pareggia/vince e Como e Juventus non vincono [quarto posto finale]