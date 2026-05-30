Indiscrezioni dal Belgio: Slot è il principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Milan. Ramon Planes in pole per il ruolo di ds
Qualche ora fa il Liverpool ha annunciato che Arne Slot non è più l'allenatore dei Reds che al suo posto dovrebbero prendere Andoni Iraola, tencico basco che nei giorni scorsi ha rifiutato la proposta del Milan di prendere il posto di Max Allegri sulla panchina rossonera. Secondo quanto riferisce il collega belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, Slot è ora il principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Diavolo.
Il club di via Aldo Rossi è poi alla ricerca anche di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Igli Tare e per questo ruolo in pole ci sarebbe Ramon Planes, ex ds di Barcellona, Tottenham e Betis Siviglia che è in uscita dall'Al-Ittihad (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di due giorni fa).
🚨 EXCLUSIVE: Arne Slot is the leading candidate to become AC Milan’s new head coach!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 30, 2026
🇪🇸 Ramon Planes is currently the frontrunner for the sporting director position.
⏳ Talks are currently underway.
More 🔜 #mercato #ACM #LFC pic.twitter.com/QF58SrvnGZ
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan