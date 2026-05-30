Indiscrezioni dal Belgio: Slot è il principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Milan. Ramon Planes in pole per il ruolo di ds

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Qualche ora fa il Liverpool ha annunciato che Arne Slot non è più l'allenatore dei Reds che al suo posto dovrebbero prendere Andoni Iraola, tencico basco che nei giorni scorsi ha rifiutato la proposta del Milan di prendere il posto di Max Allegri sulla panchina rossonera. Secondo quanto riferisce il collega belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri, Slot è ora il principale candidato per diventare il nuovo allenatore del Diavolo.

Il club di via Aldo Rossi è poi alla ricerca anche di un nuovo direttore sportivo dopo l'addio di Igli Tare e per questo ruolo in pole ci sarebbe Ramon Planes, ex ds di Barcellona, Tottenham e Betis Siviglia che è in uscita dall'Al-Ittihad (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione di due giorni fa).